Ultime Notizie – Macron parla domani in un’intervista tv

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente francese Emmanuelinterverrà personalmentesul tema della contestata riforma delle pensioni – finora gestita in prima linea dalla premier Elisabeth Borne – contelevisiva a Tf1 e France 2 in programma alle 13 dall’Eliseo. Chiamato più volte direttamente in causa, anche dai sindacati, che hanno chiesto inutilmente di essere ricevuti dal capo dello Stato per discutere del progetto di riforma,si è finora tirato indietro, dicendo di voler lasciare la parola almento e aprendo al confronto, ma attraverso i ministri del suo esecutivo. L’inquilino dell’Eliseo ha però deciso ora di intervenire personalmente, all’indel voto in Assemblea Nazionale che ha visto la sfiducia respinta per appena nove voti e la riforma approvata, con ...