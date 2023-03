Ultime Notizie – al via nuovi colloqui con Putin (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per i colloqui formali con il collega russo. Vladimir Putin lo ha accolto nella sala di San Giorgio del gran palazzo del Cremlino, dove sono stati suonati i due inni nazionali, riferisce la Tass. Putin e Xi si sono poi riuniti nella sala di Caterina per colloqui in formato ristretto, che successivamente verranno allargati alle due delegazioni. Sono previste la firma di documenti e una dichiarazione congiunta. La giornata si concluderà con una cena di Stato. Xi e Putin hanno avuto ieri un incontro bilaterale informale durato quattro ore e mezza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per iformali con il collega russo. Vladimirlo ha accolto nella sala di San Giorgio del gran palazzo del Cremlino, dove sono stati suonati i due inni nazionali, riferisce la Tass.e Xi si sono poi riuniti nella sala di Caterina perin formato ristretto, che successivamente verranno allargati alle due delegazioni. Sono previste la firma di documenti e una dichiarazione congiunta. La giornata si concluderà con una cena di Stato. Xi ehanno avuto ieri un incontro bilaterale informale durato quattro ore e mezza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

