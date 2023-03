UFFICIALE – Siviglia | si chiude l’era targata Jorge Sampaoli

(Di martedì 21 marzo 2023) La 26esima giornata della Liga spagnola ha emesso importanti verdetti, sia sul terreno di gioco che al di fuori del rettangolo verde. Il Barcellona consolida il dominio del campionato con la vittoria nel calsico ai danni del Real Madrid. Il Betis, grazie al successo di misura contro il Maiorca, si posiziona in piena lotta per le coppe europee. Chi invece manca all’appello è il, che continua a condurre una stagione a dir poco disastrosa. I Rojiblancos hanno inanellato un’altra sconfitta, stavolta per 2-0, in trasferta contro il Getafe. La situazione è ormai critica, con la zona retrocessione che dista appena 2 punti. Per questo, nel tentativo di invertire la rotta, la dirigenza delha optato per una scelta drastica, esonerando il tecnico argentino– ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele20052013 : #Siviglia, ufficiale l’esonero di #Sampaoli - NMercato24 : Siviglia, UFFICIALE: esonerato l'allenatore Sampaoli. #21marzo #Calciomercato - sportli26181512 : #Siviglia, rivoluzione in panchina: ufficiale l'esonero di #Sampaoli: Fatale al tecnico argentino la sconfitta nell… - CalcioNews24 : #Siviglia: adesso è ufficiale - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Siviglia. Ufficiale l'esonero di Sampaoli, in arrivo Mendilibar -

Ilha deciso di esonerare ufficialmente l'allenatore Jorge Sampaoli. Tutti i dettagli sul futuro del club Di seguito il comunicatodel. COMUNICATO - Il fatto che la squadra non sia riuscita a uscire dalle posizioni più basse della classifica e l'immagine offerta nelle ultime partite hanno portato il club a ...L'argentino Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del: ora la decisione è. Il club spagnolo ha deciso di esonerare il tecnico in una stagione davvero molto difficile. Nonostante i quarti di finale raggiunti in Europa League, la ...Squadra in zona retrocessione, il club opta per un nuovo cambio di guida tecnica(SPAGNA) - Adesso è: Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del. Il tecnico argentino è stato esonerato dopo la sconfitta con il Getafe e a causa di una classifica che vede ...

UFFICIALE Siviglia, esonerato il tecnico Jorge Sampaoli Sportitalia

Fatale al tecnico argentino la sconfitta nell'ultima giornata di Liga contro il Getafe: pronto il nome del sostituto ...Il Siviglia, dopo il proprio comunicato ufficiale, ha esonerato Jorge Sampaoli come allenatore della squadra, a seguito di una stagione negativa fin'oggi.