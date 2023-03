Ue | Schlein giovedì a Bruxelles per vertice Pse in vista di Consiglio europeo

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Ellysarà a23 marzo per partecipare al pre-dei socialisti europei in preparazione del, che sarà focalizzato sulla situazione economica, sulla crisi migratoria e sull'Ucraina. In programma incontri con il presidente del Pse - l'ex premier svedese Stefan Löfven - e con altri leader e primi ministri socialisti.incontrerà anche il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, il commissario Paolo Gentiloni e gli europarlamentari del Partito Democratico.

