Ue | risoluzione Pd | ' transizione auto green preservando competitività e posti lavoro'

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo "ad attivarsi affinché si affronti laad un mercato dell'a zero emissioni mediante l'adozione di una strategia industriale europea che preveda lo stanziamento di adeguate risorse per la riconversione, la ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, anche nel campo del riciclo e del riuso delle batterie, nella formazione per riqualificare i lavoratori, che promuova regole europee per un contenuto locale “Made in EU” di componentie batterie e per l'approvvigionamento delle necessarie materie prime al fine di preservaredi". Lo si legge nel testo delladel Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

