Ue | risoluzione Pd | ' rafforzare Unione bancaria e ratificare accordo Mes'

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - "E' necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona euro e garantire la resilienza del sistema bancario europeo, attraverso il rafforzamento dell'e il completamento della riforma del MES, attraverso la ratifica da parte dell'Italia delmodificativo del trattato istitutivo". E' quanto si legge nel testo delladel Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.

Punta a 'le frontiere esterne' e a 'rimpatri accelerati', a 'più mezzi a Tunisia ed ... La maggioranza, in unacomposta di sette punti, impegnerà tra l'altro il governo a '...'l'interazione strategica' con la Russia, e al contempo accreditare la Cina come ... accogliamo con favore la volontà della Cina di svolgere un ruolo costruttivo nelladella crisi"...

Roma, 21 mar (Adnkronos) – "E' necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell'UE e della zona eur ...