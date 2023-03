Ue | risoluzione Pd | ' accesso a risorse finanziarie solo con rispetto stato di diritto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo "a riaffermare il principio deldellodida parte degli Stati membri per l'alledell'Unione Europea". Lo si legge nelladel Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.