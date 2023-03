Ue: Meloni, 'sfide prioritarie Ucraina, immigrazione, energia' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il prossimo Consiglio europeo, il terzo dal giuramento del governo, ha in agenda sfide prioritarie per l'Ue", già "al centro del dibattito del 9-10 febbraio scorsi", dunque Ucraina, immigrazione, energia e contraccolpi per le imprese europee. "In questa fase complessa, l'Ue è chiamata al compito più arduo degli ultimi decenni, garantire la sicurezza del continente minacciato dall'aggressione russa all'Ucraina, proteggere il nostro tessuto economico, predisporsi al cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi a livello internazionale". Il tutto guardando ai "valori che ispirano", l'Ue, "ma che questo tempo ci ha insegnato a non dare per scontati". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Il prossimo Consiglio europeo, il terzo dal giuramento del governo, ha in agendaper l'Ue", già "al centro del dibattito del 9-10 febbraio scorsi", dunquee contraccolpi per le imprese europee. "In questa fase complessa, l'Ue è chiamata al compito più arduo degli ultimi decenni, garantire la sicurezza del continente minacciato dall'aggressione russa all', proteggere il nostro tessuto economico, predisporsi al cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi a livello internazionale". Il tutto guardando ai "valori che ispirano", l'Ue, "ma che questo tempo ci ha insegnato a non dare per scontati". Così il premier Giorgia, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del ...

