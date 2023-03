Udinese, messaggio a Napoli e Milan per Samardzic: la cifra si alza (Di martedì 21 marzo 2023) Che talento! Uno dei migliori a disposizione dell'Udinese di Andrea Sottil che, proprio per preservarlo, lo sta utilizzando a fasi alterne... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Che talento! Uno dei migliori a disposizione dell'di Andrea Sottil che, proprio per preservarlo, lo sta utilizzando a fasi alterne...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Udinese, messaggio a #Napoli e #Milan per #Samardzic: la cifra si alza - sportli26181512 : Milan, Ibra e il messaggio social dopo l'ennesimo record: 'Dì il mio nome!': Con la rete su rigore di sabato sul ca… - ilgrandeiki : RT @CB_Ignoranza: Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Milan crolla pure in casa dell'Udinese, perdendo per 3-1 dopo il rigore di Ibra c… - just_daa : RT @CB_Ignoranza: Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Milan crolla pure in casa dell'Udinese, perdendo per 3-1 dopo il rigore di Ibra c… - xb3nniii_ : RT @CB_Ignoranza: Dopo la sconfitta con la Fiorentina, il Milan crolla pure in casa dell'Udinese, perdendo per 3-1 dopo il rigore di Ibra c… -