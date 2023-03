Udinese, Marino: «Pafundi? D’accordo con le parole di Mancini. A Gravina ricorda Messi» (Di martedì 21 marzo 2023) Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato di Pafundi ai microfoni di TV12 e delle parole di Mancini Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato di Pafundi ai microfoni di TV12 e delle parole di Mancini. Le sue dichiarazioni: «Condivido molto le parole del CT sul ragazzo. Parlai con Gravina 1 anno e mezzo fa al telefono per fare un progetto su Pafundi. Le parole di Mancini sono parallele a quello che stiamo facendo noi a Udine. Lo facciamo allenare con noi senza mandarlo in Primavera, perché non gli serve. Noi come Udinese applaudiamo le parole del Commissario ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Pierpaolo, direttore sportivo dell’, ha parlato diai microfoni di TV12 e dellediPierpaolo, direttore sportivo dell’, ha parlato diai microfoni di TV12 e delledi. Le sue dichiarazioni: «Condivido molto ledel CT sul ragazzo. Parlai con1 anno e mezzo fa al telefono per fare un progetto su. Ledisono parallele a quello che stiamo facendo noi a Udine. Lo facciamo allenare con noi senza mandarlo in Primavera, perché non gli serve. Noi comeapplaudiamo ledel Commissario ...

