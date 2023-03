Ucraina, Usa accelerano invio tank Abrams: il piano (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti intendono accelerare l’invio di tank in Ucraina, scegliendo di mandare una versione meno aggiornata degli Abrams, più rapidamente disponibile. Lo riferiscono due funzionari americani citati dalla Cnn. La scelta degli Abrams M1-A1, invece dei più moderni M1-A2, permetterà l’invio dei tank già in autunno, riducendo tempi che rischiavano di durare un anno o più. “Stiamo lavorando”per accelerare l’invio dei tank, ha detto oggi il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza Usa, John Kirby. “Ci sono cambiamenti che si possono apportare al processo per velocizzare il tutto. Il Pentagono sta lavorando alla massima velocità possibile”. Gli Stati uniti hanno promesso l’invio di 31 ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti intendono accelerare l’diin, scegliendo di mandare una versione meno aggiornata degli, più rapidamente disponibile. Lo riferiscono due funzionari americani citati dalla Cnn. La scelta degliM1-A1, invece dei più moderni M1-A2, permetterà l’deigià in autunno, riducendo tempi che rischiavano di durare un anno o più. “Stiamo lavorando”per accelerare l’dei, ha detto oggi il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza Usa, John Kirby. “Ci sono cambiamenti che si possono apportare al processo per velocizzare il tutto. Il Pentagono sta lavorando alla massima velocità possibile”. Gli Stati uniti hanno promesso l’di 31 ...

