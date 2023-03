Ucraina ultime notizie. Cina: Mosca aperta a colloqui di pace. Xi invita Putin a Pechino. Russi bombardano Chasiv Yar (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a recarsi in Cina per partecipare al terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale che Pechino ha in programma di organizzare entro la fine dell’anno. La visita del leader cinese a Mosca prevede oggi un nuovo colloquio con Putin, al termine del quale parleranno ai media, ma senza domande dei giornalisti. Secondo Pechino Mosca è “aperta a colloqui di pace”. Il portavoce presidenziale Podolyak sostiene che l’Ucraina è contraria a un cessate il fuoco perché servirebbe solo a “congelare il conflitto” e “significherà una guerra non finita che brucia nel cuore d’Europa” Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping hato il presidente russo Vladimira recarsi inper partecipare al terzo Forum Belt and Road per la cooperazione internazionale cheha in programma di organizzare entro la fine dell’anno. La visita del leader cinese aprevede oggi un nuovoo con, al termine del quale parleranno ai media, ma senza domande dei giornalisti. Secondoè “di”. Il portavoce presidenziale Podolyak sostiene che l’è contraria a un cessate il fuoco perché servirebbe solo a “congelare il conflitto” e “significherà una guerra non finita che brucia nel cuore d’Europa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - nelloscavo : Le ultime informazioni sulla madre di Sasha risalgono alla fine dell’estate scorsa, quando si è appreso che era det… - Dom41198384 : Le ultime farneticazioni della Meloni sulle armi da inviare in Ucraina - paolo_carucci : Bombardieri Usa vicino al confine, si alzano i caccia russi: schegge di guerra nel Mar Baltico - FreeMGL1 : RT @AlexScipione: + + ESCLUSIVA + + ?? Una delle ultime bombe di @ChukNui per @agenzia_nova: ???? #Wagner invia in ????#Ucraina militari altame… -