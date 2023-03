Ucraina | Tricarico | “Rischiamo il nostro Vietnam”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo tredici mesi dall’inizio dell’invasione russa dell’la pace sembra ancora lontana. Generale Leonardo, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, secondo lei qual è, ad oggi, lo stato del conflitto? “Lo stato attuale del conflitto è fondamentalmente quello dell’inizio, con la Russia che ha il controllo territoriale delle aree a maggioranza russa e quindi le annessioni sono soltanto un atto formale a cui, però, non corrisponde un controllo totale del relativo territorio. Una situazione di perdurante stallo dal quale non si vede alcuna via d’uscita se ci si attiva soltanto nella fornitura di armi. La litania è sempre la stessa o si attiva un negoziato o si va avanti con una guerra che può diventare carsica perché le risorse stanno scarseggiando per tutte e due, specie per l’che dipende totalmente ...