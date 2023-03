Ucraina, Stoltenberg: "Se Cina fa sul serio sulla pace senta Zelensky" (Di martedì 21 marzo 2023) "Spetta all'Ucraina decidere quali sono le condizioni accettabili per qualsiasi soluzione di pace. E la Cina deve quindi iniziare a comprendere la prospettiva di Kiev e a impegnarsi direttamente con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Spetta all'decidere quali sono le condizioni accettabili per qualsiasi soluzione di. E ladeve quindi iniziare a comprendere la prospettiva di Kiev e a impegnarsi direttamente con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lupodibrughiera : RT @ravel80262268: Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina Dai @GuidoCrosetto vai col portafoglio che servono anche le pensi… - MarceVann : RT @ravel80262268: Stoltenberg convoca riunione commissione Nato-Ucraina Dai @GuidoCrosetto vai col portafoglio che servono anche le pensi… - reportdifesa : BRUXELLES. All'inizio del secondo anno di guerra in Ucraina, nel suo Rapporto Annuale per il 2022, il Segretario Ge… - Ecatetriformis : ???????? La Cina deve iniziare a comprendere la parte ucraina del conflitto e mettersi subito in contatto personalmente… - Luc1396 : RT @reportdifesa: BRUXELLES. All'inizio del secondo anno di guerra in Ucraina, nel suo Rapporto Annuale per il 2022, il Segretario Generale… -