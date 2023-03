Ucraina-Russia, Xi: “Cina imparziale”. Putin: “Piano Pechino base per pace” (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Pechino sta “promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati” tra Kiev e Mosca ”per la risoluzione della crisi Ucraina” e la fine della guerra. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping al termine del colloquio con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. La Cina, ha sottolineato Xi in una conferenza stampa congiunta con Putin, ha una ”posizione imparziale” rispetto al conflitto ucraino. Per risolvere la crisi Ucraina, hanno affermato i due leader, le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di tutti i paesi devono essere rispettate e va evitato lo scontro. In Ucraina ”la Cina è favorevole alla pace e al dialogo”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che Xi ha illustrato a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) –sta “promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati” tra Kiev e Mosca ”per la risoluzione della crisi” e la fine della guerra. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping al termine del colloquio con il presidente russo Vladimira Mosca. La, ha sottolineato Xi in una conferenza stampa congiunta con, ha una ”posizione” rispetto al conflitto ucraino. Per risolvere la crisi, hanno affermato i due leader, le “legittime preoccupazioni di sicurezza” di tutti i paesi devono essere rispettate e va evitato lo scontro. In”laè favorevole allae al dialogo”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che Xi ha illustrato a ...

Aeronautica, attivo un sistema per info ai soldati ucraini ... spiegando: "noi virtualmente abbiamo creato un ombrello virtuale di informazione di dati per l'Ucraina. Abbiamo dato un vantaggio al popolo ucraino di poter competere alla pari con la Russia in una ... La Gb fornirà a Kiev bombe con l'uranio 17.45 La Gb fornirà a Kiev bombe con l'uranio La Russia sarà costretta a reagire alle forniture occidentali di munizioni all' uranio all'Ucraina. Lo avverte il presidente russo Putin che aggiunge:"Stanno cercando di combattere questo conflitto non ... Per combattere la Wagner serve un codice dei crimini internazionali Sono tre gli errori che commettiamo quando pensiamo che nessuno sarà chiamato a rispondere per i possibili crimini di guerra commessi dal Gruppo Wagner in Ucraina. Il primo è credere che la Russia possa usare la Wagner per sottrarsi al rispetto delle leggi di guerra e sfuggire alle proprie responsabilità. Il secondo è considerare ancora il Gruppo Wagner ... ... spiegando: "noi virtualmente abbiamo creato un ombrello virtuale di informazione di dati per l'. Abbiamo dato un vantaggio al popolo ucraino di poter competere alla pari con lain una ...17.45 La Gb fornirà a Kiev bombe con l'uranio Lasarà costretta a reagire alle forniture occidentali di munizioni all' uranio all'. Lo avverte il presidente russo Putin che aggiunge:"Stanno cercando di combattere questo conflitto non ...Sono tre gli errori che commettiamo quando pensiamo che nessuno sarà chiamato a rispondere per i possibili crimini di guerra commessi dal Gruppo Wagner in. Il primo è credere che lapossa usare la Wagner per sottrarsi al rispetto delle leggi di guerra e sfuggire alle proprie responsabilità. Il secondo è considerare ancora il Gruppo Wagner ... Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Finito colloquio Putin-Xi, firmati documenti per partnership globale. Mosca ... la Repubblica Ultim'ora ha annunciato non solo la consegna di carri armati all'Ucraina - ha detto Putin - ma anche proiettili contenenti uranio impoverito... Se questo dovesse avverarsi, la Russia sara' costretta a reagire". Sull’Ucraina “La Cina è imparziale”, rimarca Xi, il cui piano di pace è per Putin: “La base per una soluzione pacifica”. Ora Zelensky Una visita quella del leader cinese Xi Jinping a Mosca, definita costruttiva ai fini di una collaborazione sempre più stretta tra Russia e Cina ... tra Kiev e Mosca per la risoluzione della crisi ... ha annunciato non solo la consegna di carri armati all'Ucraina - ha detto Putin - ma anche proiettili contenenti uranio impoverito... Se questo dovesse avverarsi, la Russia sara' costretta a reagire".Una visita quella del leader cinese Xi Jinping a Mosca, definita costruttiva ai fini di una collaborazione sempre più stretta tra Russia e Cina ... tra Kiev e Mosca per la risoluzione della crisi ...