Ucraina | risoluzione Pd al Senato | ' pieno sostegno con tutte le forme a Kiev'

Roma, 21 mar (Adnkronos) - Il Senato impegna il governo "a continuare ad assicurare il pieno sostegno, con tutte le forme di assistenza necessarie, al popolo e alle istituzioni ucraine; a sostenere un ulteriore rafforzamento da parte dell'Unione europea della pressione collettiva sulla Russia, isolandola, affinché ponga fine ai combattimenti e si ritiri dal territorio ucraino; a favorire attivamente un consistente sforzo politico e diplomatico unitario da parte dell'Unione, per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina". E'quanto si legge nel testo della risoluzione del Pd depositata al Senato in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue.

