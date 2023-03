Ucraina, Putin: “Reagiremo all’uso di armi con uranio. Il piano cinese base per un accordo di pace” (Di martedì 21 marzo 2023) La seconda giornata di Xi Jinping a Mosca fa registrare un nuovo picco di tensioni tra Mosca e Londra. Perché al termine della dichiarazione congiunta piomba il gelo. Dalla Gran Bretagna è arrivata la rivelazione della baronessa Annabel Goldie, viceministro della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak secondo la quale il Paese “intende fornire all’Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito”. Questo tipo di proiettili, ha aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati. Immediata è arrivata la replica di Vladimir Putin. “La Russia sarà costretta a reagire se l’Occidente collettivo userà proiettili con l’uranio impoverito”. E’ arrivata la replica della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha accusato il governo britannico di voler ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) La seconda giornata di Xi Jinping a Mosca fa registrare un nuovo picco di tensioni tra Mosca e Londra. Perché al termine della dichiarazione congiunta piomba il gelo. Dalla Gran Bretagna è arrivata la rivelazione della baronessa Annabel Goldie, viceministro della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak secondo la quale il Paese “intende fornire all’anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenentiimpoverito”. Questo tipo di proiettili, ha aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati. Immediata è arrivata la replica di Vladimir. “La Russia sarà costretta a reagire se l’Occidente collettivo userà proiettili con l’impoverito”. E’ arrivata la replica della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha accusato il governo britannico di voler ...

