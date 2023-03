Ucraina | premier giapponese in viaggio per Kiev | vedrà Zelensky

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – IlFumio Kishida è inper, dove incontrerà oggi il presidente ucraino Volodymyr. Durante la visita – afferma il ministero degli Esteri di Tokyo – ilesprimerà la “solidarietà e il fermo sostegno del Giappone all’” e “il suo rispetto per il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che si erge a difesa della patria”. “Kishida respingerà con risolutezza l’aggressione della Russia contro l’e il cambiamento unilaterale dello status quo attraverso la forza, e riconfermerà la propria determinazione a sostenere l’ordine internazionale basato sullo stato di diritto”, sottolinea ancora il ministero in una nota. L'articolo proviene da Italia Sera.

