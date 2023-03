Ucraina, New York Times: “Pechino ha venduto droni a Mosca per oltre 12 milioni di dollari dall’inizio dell’invasione” (Di martedì 21 marzo 2023) Finora la Cina ha sempre negato di avere fornito armi e dispositivi militari alla Russia. Ma un’inchiesta del New York Times, che cita dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza, sostiene che Pechino abbia venduto a Mosca droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. In tutto sono una settantina i fornitori cinesi di Mosca e tra questi c’è anche una società con una filiale in Italia. “È difficile stabilire se i droni cinesi contengano tecnologie americane che violerebbero le norme statunitensi o se siano legali”, scrive l’Nyt osservando che le spedizioni “sono spesso arrivate attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Finora la Cina ha sempre negato di avere fornito armi e dispositivi militari alla Russia. Ma un’inchiesta del New, che cita dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza, sostiene cheabbiae componenti per12didell’. In tutto sono una settantina i fornitori cinesi die tra questi c’è anche una società con una filiale in Italia. “È difficile stabilire se icinesi contengano tecnologie americane che violerebbero le norme statunitensi o se siano legali”, scrive l’Nyt osservando che le spedizioni “sono spesso arrivate attraverso ...

