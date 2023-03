Ucraina: Meloni, 'puerile dire che per invio armi sottraiamo soldi a italiani, è menzogna' (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Giudico puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia spende soldi inviando armi sottraendo risorse alle necessità degli italiani, è falso e in questa Aula lo sappiamo tutti. L'Italia sta inviando" all'Ucraina "armi di cui è già in suo possesso e che per fortuna non dobbiamo utilizzare, e le inviamo anche per tenere lontana la guerra da casa nostra. Raccontare agli italiani il contrario è una menzogna che intendo chiamare col suo nome". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Giudicola propaganda di chi racconta che l'Italia spendeinviandosottraendo risorse alle necessità degli, è falso e in questa Aula lo sappiamo tutti. L'Italia sta inviando" all'di cui è già in suo possesso e che per fortuna non dobbiamo utilizzare, e le inviamo anche per tenere lontana la guerra da casa nostra. Raccontare agliil contrario è unache intendo chiamare col suo nome". Così il premier Giorgia, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - dottorbarbieri : ?????? MELONI: occorre un ULTERIORE SEGNALE di sostegno a 360° all'Ucraina - Agenzia_Ansa : Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in preparazi… - mptuitter : RT @lauracesaretti1: “Il popolo ucraino sta difendendo la libertà, la democrazia, i fondamenti stessi d’Europa. Continueremo a essere al su… - infoitinterno : Ucraina: Meloni, rispettare impegni assunti vitale per nostra credibilità -