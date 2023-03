(Di martedì 21 marzo 2023) Kiev – Ben 21e novenelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel rapporto operativo quotidiano dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine che parla inoltre di 120russi respinti nello stesso lasso di tempo. Non ci sono stati feriti tra i civili, si precisa. Ad essere colpite sono state tra le altre Sloviansk e Kramatorsk. Secondo la fonte, Mosca continua a puntare sulle offensive nelle regioni di Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv, Maryinsky e Shakhtar. 007 GB, IL REPORT Nelle prossime settimane, “migliaia di detenuti russi che hanno combattuto per il gruppo Wagner saranno probabilmente graziati e rilasciati”, in virtù dell’accordo che prevedeva la loro liberazione in cambio di sei mesi di servizio al fronte. A scriverne è l’intelligence britannica, nel suo ultimo rapporto ...

Il presidente russo ha guidato un veicolo per le strade della città, visitando vari luoghi, tra cui il teatro dove morirono 600 civili. Kiev: 'È sul luogo del genocidio'. Esperto Usa: 'Lui o un sosia'. Bloomberg: 'Flotta ombra di petroliere per la ...'Il papa non rinuncia a cercare la pace, a sperare nella pace e a pregare per essa' ha detto Francesco rivolgendosi ai presenti provenienti dalla '', ma anche alle persone fuggite ..."Tv7", questa sera a mezzanotte su Rai 1 torna lo speciale del Tg1, un reportage dalla Siria ad Aleppoda 12 anni di guerra e in ginocchio dopo il terremoto. E poi, dall', la storia di Vernydub, allenatore di calcio che, allo scoppio del conflitto. è tornato dal Portogallo per ...

Ucraina martoriata: 21 raid aerei e 9 attacchi missilistici in 24 ore Il Faro online

Il commento. Giovedì scorso nelle città ucraine si è svolta la manifestazione «Dove sei», omaggio alla memoria delle oltre 600 vittime del bombardamento russo sul teatro di Mariupol avvenuto il 16 mar ..."Non dimentichiamo di pregare per il martoriato popolo ucraino che continua a soffrire per i crimini della guerra". Lo ha detto il Papa all'Angelus. (ANSA). (ANSA) ...