Ucraina | Londra fornirà bombe con Uranio impoverito Xi-Putin | “La soluzione sono i colloqui di pace”

(Di martedì 21 marzo 2023) Armi potentissime daa Kiev. Il Regno Unito ha fatto sapere di voler fornire all'anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti. La rivelazione è stata fatta ieri dalla baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un'audizione di secondaria importanza alla Camera non elettiva dei Lord, passata del tutto sotto silenzio sull'isola, fino a che oggi non è rimbalzata dai media ucraini

Per risolvere la crisisi devono rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza di ... Leggi anchefornirà munizioni con uranio impoverito a Kiev, la Russia tuona: 'Così scontro ...Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov , ha infatti sottolineato che se la Gran Bretagna dovesse fornire munizioni all'uranio impoverito all', ' non c'è dubbio che finirà male ' per. '...Tuttavia, secondo la rappresentanza diplomatica, dopo la visita del presidente Volodymyr Zelensky a, il numero di carri armati trasferiti è raddoppiato. I primi carri armati britannici ...

aumenta il rischio di un utilizzo di armi atomiche da parte della Russia in risposta all'azione ucraina. A dichiararlo è, appunto, Shoigu, ma anche altri esponenti dell'esecutivo russo. "Non c'è ...