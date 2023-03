Ucraina: la pace è lontana, si accelera sui tank americani a Kiev (Di martedì 21 marzo 2023) L’arrivo della seconda Primavera di guerra in Ucraina porta da un lato l’iniziativa cinese per un cessate il fuoco fra Mosca e Kiev, dall’altro l’accelerazione degli Stati Uniti sull’invio dei carri armati Abrams. Da parte sua il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, non ha dubbi. “Dobbiamo essere preparati al fatto che questa guerra potrebbe richiedere molto tempo” ha detto a un evento organizzato dal Rheinische Post il 20 marzo a Düsseldorf. Mosca non può dettare i termini della pace in Ucraina, ha aggiunto. “L’Ucraina deve essere in grado di difendere la sua integrità e indipendenza“. Per Scholz non esiste la possibilità di una pace senza il ritiro delle truppe russe. Un carro armato americano M1 Abrams. Foto Ansa/Epa/Sgt. Anthony PraterPutin e Xi, “franco ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 marzo 2023) L’arrivo della seconda Primavera di guerra inporta da un lato l’iniziativa cinese per un cessate il fuoco fra Mosca e, dall’altro l’zione degli Stati Uniti sull’invio dei carri armati Abrams. Da parte sua il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, non ha dubbi. “Dobbiamo essere preparati al fatto che questa guerra potrebbe richiedere molto tempo” ha detto a un evento organizzato dal Rheinische Post il 20 marzo a Düsseldorf. Mosca non può dettare i termini dellain, ha aggiunto. “L’deve essere in grado di difendere la sua integrità e indipendenza“. Per Scholz non esiste la possibilità di unasenza il ritiro delle truppe russe. Un carro armato americano M1 Abrams. Foto Ansa/Epa/Sgt. Anthony PraterPutin e Xi, “franco ...

