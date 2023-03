Ucraina, la Cina: “Mai fornito armi a nessuna delle parti in conflitto, mentre gli Usa sono coinvolti in tutte le guerre nel mondo” (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri abbiamo riportato le gelide reazioni di Washington in merito alla visita del leader cinese a Mosca, per cercare di persuadere Putin con delle proposte di cessate il fuoco, rispetto alla quale il portavoce della casa Bianca ha già fatto spere che, ritenendo quello tra Russia e Cina “un matrimonio di interesse”, gli Stati Uniti avvertono sin da ora che non accetteranno una tregua ‘partorita’ da un accordo fra Xi e Putin. Wang: “La Cina non ha fornito armi a nessuna delle parti in conflitto”, dunque, “gli Stati Uniti non sono nella posizione di puntare il dito contro la Cina” Poco fa, intervenendo nel corso di una conferenza stampa, Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) Ieri abbiamo riportato le gelide reazioni di Washington in merito alla visita del leader cinese a Mosca, per cercare di persuadere Putin conproposte di cessate il fuoco, rispetto alla quale il portavoce della casa Bianca ha già fatto spere che, ritenendo quello tra Russia e“un matrimonio di interesse”, gli Stati Uniti avvertono sin da ora che non accetteranno una tregua ‘partorita’ da un accordo fra Xi e Putin. Wang: “Lanon hain”, dunque, “gli Stati Uniti nonnella posizione di puntare il dito contro la” Poco fa, intervenendo nel corso di una conferenza stampa, Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha ...

