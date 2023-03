Ucraina, Kishida a Bucha: "Sono indignato dalle brutalita' avvenute qui" (Di martedì 21 marzo 2023) "Il mondo intero e' sconvolto dalle atrocita' commesse nella citta' di Bucha. Mentre oggi metto piede qui e assisto a tutte la brutalita' che vi hanno avuto luogo, provo un forte senso di indignazione"... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Il mondo intero e' sconvoltoatrocita' commesse nella citta' di. Mentre oggi metto piede qui e assisto a tutte la' che vi hanno avuto luogo, provo un forte senso di indignazione"...

