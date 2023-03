Ucraina, Kiev: riportati indietro 15 bambini deportati in Russia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Le autorità di Kiev hanno annunciato di essere riusciti a riportare in patria 15 bambini che erano stati deportati in Russia. I minori sono tornati assieme alle madri o ai tutori. Lo ha annunciato su Telegram il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, spiegando che i bambini sono originari da aree degli oblast di Kharkiv e Kherson, occupate all’inizio dell’invasione. Al momento, ha aggiunto, sono in tutto 308 i minori riportati in Ucraina dalla Russia. La Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova, con l’accusa di crimini di guerra per aver deportato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Le autorità dihanno annunciato di essere riusciti a riportare in patria 15che erano statiin. I minori sono tornati assieme alle madri o ai tutori. Lo ha annunciato su Telegram il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, spiegando che isono originari da aree degli oblast di Kharkiv e Kherson, occupate all’inizio dell’invasione. Al momento, ha aggiunto, sono in tutto 308 i minoriindalla. La Corte penale internazionale (Cpi) ha emesso un mandato di cattura contro il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria russa per i diritti dei, Maria Lvova-Belova, con l’accusa di crimini di guerra per aver deportato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In viaggio verso Kiev il premier giapponese Kishida, unico leader G7 a non aver ancora visitato il Paese… - fattoquotidiano : #Schlein affida gli interventi su Kiev alla minoranza del partito, che aveva posto come limite invalicabile la cont… - Peraspe1960 : RT @___Anna22: Gli USA forniscono munizioni scadute all'Ucraina per risparmiare sul loro smaltimento. Washington ha risparmiato miliardi e… - GhitaIacono : RT @luca_cangemi: Il viaggio del premier giapponese a #Kiev in contemporanea alla visita di #XiJinping a #Mosca è un altro segnale di guerr… -