Ucraina, il primo ministro giapponese Kishida in viaggio verso Kiev (Di martedì 21 marzo 2023) Il primo ministro giapponese Fumio Kishida si sta recando in treno a Kiev per incontrare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il viaggio è stato organizzato in maniera "segreta" e cade temporalmente nel momento in cui il presidente cinese Xi Jinping si trova a Mosca dove ieri ha tenuto un bilaterale con Vladimir Putin. La visita ... TAG24.

