Ucraina | il governo | via libera agli aiuti militari a Kiev Il sì di Calenda e le barricate dei 5Stelle

Via libera al sesto pacchetto di aiuti militari a Kiev. "Il Senato impegna il governo "a proseguire nell'azione di sostegno all'Ucraina. Favorendo ogni iniziativa finalizzata ad una risoluzione del conflitto. Lavorando con la comunità internazionale nel quadro delle Nazioni Unite". Questo il passaggio chiave della risoluzione della maggioranza al Senato dopo le comunicazioni del premier Meloni in vista del prossimo consiglio europeo, il terzo dal giuramento del governo. Ucraina, la risoluzione della maggioranza Nella risoluzione che sarà messa a voti si parla ancora dell'impegno "a far fronte alle immediate esigenze per la resilienza dell'Ucraina, assieme agli altri Stati Membri dell'Unione europea. E a pianificare ...

