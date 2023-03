Ucraina | il giallo dei 96 carri Leopard italiani | comprati via Svizzera e partiti dal Piemonte? Avanzi di Guerra Fredda | rapidi ma desueti

(Di martedì 21 marzo 2023) La necessità di rifornire gli ucraini diarmati obbliga le cancellerie europee a riesumare mezzi risalenti alla. Dopo le polemiche sull’addestramento dei soldati ucraini in Italia, si torna a parlare della fornitura di armi pesanti:1, ovvero iche il governo Meloni avrebbe autorizzato a trasferire a Kiev, condizionale d’obbligo vista la scelta di secretare i decreti. Stando all’amministratore delegato di Rheinmetall, Armin Papperger, il colosso di Düsseldorf che li costruisce, ne avrebbe acquistati 96 dallaRuag. “Si Sì, abbiamo comprato i1, ma in Italia”, rispondeva tre giorni fa ai giornalisti svizzeri. Da qui la domanda: il governo ha dato il via libera all’export ei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, il giallo dei 96 carri Leopard italiani: comprati (via Svizzera) e partiti dal Piemonte? Avanzi di Guerra… - MrLin27 : RT @Gianl1974: ???? 'Ciao' dai partigiani di Crimea. Gli attivisti del movimento 'Nastro giallo' ricordano costantemente: la Crimea è l'Ucr… - enrico_farda : RT @Gianl1974: ???? 'Ciao' dai partigiani di Crimea. Gli attivisti del movimento 'Nastro giallo' ricordano costantemente: la Crimea è l'Ucr… - gs79kiev : RT @Gianl1974: ???? 'Ciao' dai partigiani di Crimea. Gli attivisti del movimento 'Nastro giallo' ricordano costantemente: la Crimea è l'Ucr… - taddeo_lee : RT @Gianl1974: ???? 'Ciao' dai partigiani di Crimea. Gli attivisti del movimento 'Nastro giallo' ricordano costantemente: la Crimea è l'Ucr… -

...e l'inizio del regime sanzionatorio occidentale nei confronti di Mosca e la guerra inha ... ma nel suo Estremo Oriente il timore del 'pericolo' ritorna ciclicamente, alimentato dalla ......e l'inizio del regime sanzionatorio occidentale nei confronti di Mosca e la guerra inha ... ma nel suo Estremo Oriente il timore del 'pericolo' ritorna ciclicamente, alimentato dalla ...Il metallonella mattinata ha superato la soglia simbolica dei 2.000 dollari l'oncia, ... nelle settimane immediatamente successive all'invasione dell'da parte della Russia. gli - col 20 ...

Ucraina, il giallo dei 96 carri Leopard italiani: comprati (via Svizzera) e partiti dal Piemonte Avanzi di… Il Fatto Quotidiano

Da qui la domanda: il governo ha dato il via libera all’export ei Leopard italiani in Ucraina”. Il Manifesto tre giorni fa dava conto della risposta dell’amministratore delegato di Rheinmetall, il ...Dalle tragedie di Hiroshima e Nagasaki in poi, la bomba è stata protagonista della cultura popolare. Da film come «Il dottor Stranamore» di Kubrick ai graffiti a tema bomba di Bansky, dai videogame Ci ...