Ucraina, Gb fornirà proiettili con uranio impoverito. Putin: “Reagiremo” (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La Gran Bretagna fornirà all’Ucraina proiettili con uranio impoverito da utilizzare nella guerra con la Russia. Lo ha detto la viceministra britannica della Difesa, Annabel Goldie. Citata dal Guardian, ha indicato che oltre a fornire i carri armati Challenger 2, il Paese invierà “munizioni, compresi proiettili perforanti contenenti uranio impoverito”. Questo tipo di proiettili, ha aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati. Se le munizioni speciali verranno fornite a Kiev e utilizzate, la Russia sarà costretta a reagire, ha detto il presidente russo Vladimir Putin nelle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Mosca, secondo quanto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La Gran Bretagnaall’conda utilizzare nella guerra con la Russia. Lo ha detto la viceministra britannica della Difesa, Annabel Goldie. Citata dal Guardian, ha indicato che oltre a fornire i carri armati Challenger 2, il Paese invierà “munizioni, compresiperforanti contenenti”. Questo tipo di, ha aggiunto, è “molto efficace” contro carri armati e blindati. Se le munizioni speciali verranno fornite a Kiev e utilizzate, la Russia sarà costretta a reagire, ha detto il presidente russo Vladimirnelle dichiarazioni alla stampa al termine dei colloqui con il presidente cinese Xi Jinping a Mosca, secondo quanto ...

