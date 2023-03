Ucraina | Gb fornirà proiettili con uranio impoverito Putin | Reagiremo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Regno Unito fornirà all'Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impove… - geg93626969 : RT @elisamariastel1: Il Regno Unito fornirà all'Ucraina proiettili perforanti contenenti uranio impoverito - Ministro di Stato per la dif… - ivatroubles : RT @elisamariastel1: Il Regno Unito fornirà all'Ucraina proiettili perforanti contenenti uranio impoverito - Ministro di Stato per la dif… - Marilenapas : RT @repubblica: Londra fornirà all'Ucraina proiettili perforanti con uranio impoverito. Immediata la reazione di Putin: 'Reagiremo' https:/… - CinquiniC : RT @Agenzia_Ansa: Il Regno Unito fornirà all'Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito.… -

La Gran Bretagnaall'proiettili con uranio impoverito da utilizzare nella guerra con la Russia. Lo ha detto la viceministra britannica della Difesa, Annabel Goldie. Citata dal Guardian, ha indicato che ...Il Regno Unitoall'munizioni contenenti Uranio impoverito, compresi i proiettili perforanti per i carri armati Challenger 2. Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Difesa britannica,...... ha dichiarato in risposta a un'interrogazione parlamentare che Londra " oltre alla nostra concessione di uno squadrone di carri armati Challenger 2 all'" munizioni tra cui ...