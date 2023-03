Ucraina | esplosioni alla periferia di Zaporizhzhia Attivato l’allarme aereo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cesare14931834 : RT @Gianl1974: A seguito delle esplosioni a Dzhankoy, i missili Kalibr russi sono stati distrutti, dicono nel principale dipartimento di in… - elvise1657 : RT @Gianl1974: A seguito delle esplosioni a Dzhankoy, i missili Kalibr russi sono stati distrutti, dicono nel principale dipartimento di in… - Ale_Is_Back : RT @Gianl1974: A seguito delle esplosioni a Dzhankoy, i missili Kalibr russi sono stati distrutti, dicono nel principale dipartimento di in… - Gina76280162 : RT @Gianl1974: A seguito delle esplosioni a Dzhankoy, i missili Kalibr russi sono stati distrutti, dicono nel principale dipartimento di in… - infoitestero : Guerra Russia-Ucraina, esplosioni nella notte in Crimea settentrionale, droni ucraini distruggono missili russi. Mo… -

Le sirene dell'allarme aereo sono risuonate a Zaporizhzhia , nel sud dell', nella città sotto i riflettori internazionali perché ospita una centrale nucleare e più di ...alcunisono ...In Crimea da ieri si segnalanoe blackout....la osservazione che molti altri crimini sono purtroppo stati eclatanti nella guerra in. Non ...devastanti hanno colpito palazzi abitati da famiglie, ospedali, scuole, centri culturali ...

L’Ucraina dice che un’esplosione ha distrutto alcuni missili russi in Crimea Il Post

Il conflitto in Ucraina, tuttavia, ha mostrato al mondo i limiti dell ... ieri in serata gli abitanti della Crimea postavano su Telegram video in cui si sentono forti esplosioni, ci sono stati ...In Crimea alcuni droni ucraini ha colpito la città di Dzhankoi. Sul Mar Baltico un caccia russo Su-35 ha intercettato due bombardieri americani B-52 in volo verso il confine russo ...