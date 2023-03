Ucraina, Conte: “Pd? Loro posizione è immutata, grande convinzione sulla strategia militare. L’escalation non ha fine, serve percorso di pace” (Di martedì 21 marzo 2023) “La risoluzione Pd in Senato chiede ‘pieno sostegno con tutte le forme‘ a Kiev? Sull’Ucraina la posizione dei dem è stata sempre questa, di grande convinzione per quanto riguarda questa strategia militare che sta perseguendo un’escalation militare”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, partecipando a Roma a piazza della Repubblica alla manifestazione organizzata dagli esodati del superbonus. Lo stesso Conte aveva auspicato una convergenza dei dem sullo ‘stop alle armi‘ a Kiev, riferimento però assente nella risoluzione dem presentata a Palazzo Madama in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Nella proposta dem non si accenna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “La risoluzione Pd in Senato chiede ‘pieno sostegno con tutte le forme‘ a Kiev? Sull’ladei dem è stata sempre questa, diper quanto riguarda questache sta perseguendo un’escalation”. A dirlo è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, partecipando a Roma a piazza della Repubblica alla manifestazione organizzata dagli esodati del superbonus. Lo stessoaveva auspicato una convergenza dei dem sullo ‘stop alle armi‘ a Kiev, riferimento però assente nella risoluzione dem presentata a Palazzo Madama in occasione delle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Nella proposta dem non si accenna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Conte: 'Sulle armi all'Ucraina abbiamo già dato. L'escalation militare ci preoccupa: ci trascinano in guerra. Mi au… - DantiNicola : Per Conte continuare a sostenere l'#Ucraina ipotizzando di addestrare i loro soldati è 'escalation fuori controllo'… - repubblica : Ucraina, ora Conte sfida il Pd di Schlein: “Dia una prova di pacifismo” [di Giuliano Foschini] - mariamacina : RT @Linkiesta: L’ambiguità del Pd sull’Ucraina per non allontanarsi da #Conte (e dai propagandisti di #Putin) Nel sostegno a #Kyjiv del Pd… - mariagrazialeg2 : RT @BracaliM: Ucraina, Conte: “Spero che martedì il Pd converga sulla nostra linea per lo stop all’invio di armi. Serve uno sforzo diplomat… -