Ucraina-Cina, si lavora a ‘telefonata Xi-Zelensky (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono in corso discussioni con Pechino per organizzare una telefonata fra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto un alto funzionario ucraino alla Cnn, mentre Xi si trova in visita di stato in Russia. Se la conversazione avverrà, sarà la prima fra i due leader. L’alto ufficiale ucraino ha tuttavia aggiunto che “nulla di concreto è stato calendarizzato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono in corso discussioni con Pechino per organizzare una telefonata fra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr. Lo ha detto un alto funzionario ucraino alla Cnn, mentre Xi si trova in visita di stato in Russia. Se la conversazione avverrà, sarà la prima fra i due leader. L’alto ufficiale ucraino ha tuttavia aggiunto che “nulla di concreto è stato calendarizzato”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Ucraina, Gomez a La7: “Usa oggi ha detto no al cessate il fuoco perché non sopporta che la Cina sia un player inter… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - putino : Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato che la visita ufficiale del Presidente cinese Xi Jin… - fm347153 : RT @carmelodipaola: La Cina sottopone e concorda con #Putin un piano di pace. #Biden dice che non va bene. MI chiedo (ironicamente): ma la… - shauloftarshish : RT @jacopo_iacoboni: Meloni in aula dice: 'sappiamo che in questa aula ci sono partiti che auspicano un accordo con la Cina o una resa dell… -