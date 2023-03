Ucraina: Cina, manteniamo comunicazioni con tutte le parti (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina mantiene "la comunicazione con tutte le parti coinvolte" nella crisi Ucraina: è quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin senza citare un possibile colloquio tra il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Lamantiene "la comunicazione conlecoinvolte" nella crisi: è quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin senza citare un possibile colloquio tra il ...

