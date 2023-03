Ucraina, 21 raid aerei e 9 attacchi missilistici in 24 ore (Di martedì 21 marzo 2023) Kiev denuncia 21 attacchi aerei e nove missilistici nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel rapporto operativo quotidiano dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine che parla inoltre di 120 attacchi russi respinti nello stesso lasso di tempo. Non ci sono stati feriti tra i civili, si precisa. Ad essere ... Leggi su ilroma (Di martedì 21 marzo 2023) Kiev denuncia 21e novenelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel rapporto operativo quotidiano dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine che parla inoltre di 120russi respinti nello stesso lasso di tempo. Non ci sono stati feriti tra i civili, si precisa. Ad essere ...

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Premier giapponese Kishida in viaggio verso Kiev LIVE AGGIORNA QUI IL LIVEBLOG PER VEDERE NUOVI POST 07:55 Kiev, ieri 21 raid aerei e 9 attacchi missilistici russi Le forze russe hanno lanciato ieri 21 raid aerei e 9 attacchi missilistici in Ucraina, di cui uno nella città di Slavyansk (est), che non ha provocato vittime: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev.

Sport contro guerra e divisioni Questo perché ci sono frequenti raid e attacchi missilistici contro case e condomini. Recentemente ... Con la guerra che infuria in Ucraina, la squadra nazionale di ginnastica ritmica è in Grecia per la ...

Ucraina: Scholz, la guerra potrebbe durare a lungo Secondo il cancelliere tedesco, la guerra potrebbe durare a lungo. Visita a sorpresa in Ucraina del premier giapponese Fumio Kishida per incontrare il presidente Zelensky. Il viaggio con un jet milita ...