Ucraina | 21 raid aerei e 9 attacchi missilistici in 24 ore

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Kiev denuncia 21 attacchi aerei e nove missilistici nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel rapporto operativo quotidiano dello Stato Maggiore delle forze armate ucraine che parla inoltre di 120 attacchi russi respinti nello stesso lasso di tempo. Non ci sono stati feriti tra i civili, si precisa. Ad essere colpite sono state tra le altre Sloviansk e Kramatorsk. Secondo la fonte, Mosca continua a puntare sulle offensive nelle regioni di Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv, Maryinsky e Shakhtar. L'articolo proviene da Italia Sera.

A scriverne è l'intelligence britannica, nel suo ultimo rapporto sull'Ucraina. "Il reclutamento di detenuti da parte di Wagner ha raggiunto il suo picco nell'autunno 2022" e "sebbene circa la metà ... Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Mosca, due bombardieri Usa sul Mar Baltico. LIVE ... alla visita del premier giapponese Fumio Kishida in Ucraina mentre il leader cinese Xi Jinping è ... Sport contro guerra e divisioni Questo perché ci sono frequenti raid e attacchi missilistici contro case e condomini. Recentemente ... Con la guerra che infuria in Ucraina, la squadra nazionale di ginnastica ritmica è in Grecia per la ...