Ucciso a 19 anni per aver pestato un piede: il killer è un giovane legato alla camorra (Di martedì 21 marzo 2023) E’ un ventenne il giovane che la notte tra domenica e lunedì scorsi, a Napoli, ha Ucciso, per futili motivi, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito con un colpo di pistola al petto mentre si trovava nei pressi di un noto chioschetto del lungomare partenopeo, zona che nel weekend diventa meta privilegiata della gioventù napoletana. Inutile la corsa in ospedale dove è giunto senza vita. Le indagini degli investigatori della Squadra mobile della Questura di Napoli, coordinate dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e dai sostituti procuratori Claudio Onorati e Antonella Fratello (Direzione distrettuale antimafia), sono state rapidissime. Al giovane, che è stato sottoposto a interrogatorio in Questura, viene contestato il reato di omicidio volontario con l’aggravante mafiosa. Secondo quanto si è appreso avrebbe contatti con la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) E’ un ventenne ilche la notte tra domenica e lunedì scorsi, a Napoli, ha, per futili motivi, Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito con un colpo di pistola al petto mentre si trovava nei pressi di un noto chioschetto del lungomare partenopeo, zona che nel weekend diventa meta privilegiata della gioventù napoletana. Inutile la corsa in ospedale dove è giunto senza vita. Le indagini degli investigatori della Squadra mobile della Questura di Napoli, coordinate dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini e dai sostituti procuratori Claudio Onorati e Antonella Fratello (Direzione distrettuale antimafia), sono state rapidissime. Al, che è stato sottoposto a interrogatorio in Questura, viene contestato il reato di omicidio volontario con l’aggravante mafiosa. Secondo quanto si è appreso avrebbe contatti con la ...

