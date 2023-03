UBS acquista Credit Suisse per 3 mld e ne guadagna più di 5 in due giorni (Di martedì 21 marzo 2023) UBS ha finalizzato l’acquisizione, e l’automatica salvataggio, di Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri, ricevendo inoltre dalla banca centrale svizzera importanti garanzie e aiuti per sostenere questa operazione che sicuramente ha avuto un costo molto inferiore rispetto alle quotazioni di mercato, vista la situazione di estrema difficoltà in cui versava l’istituto di Credito L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) UBS ha finalizzato l’acquisizione, e l’automatica salvataggio, diper 3 miliardi di franchi svizzeri, ricevendo inoltre dalla banca centrale svizzera importanti garanzie e aiuti per sostenere questa operazione che sicuramente ha avuto un costo molto inferiore rispetto alle quotazioni di mercato, vista la situazione di estrema difficoltà in cui versava l’istituto dio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

