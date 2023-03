Tutti pazzi per lo streaming. Gli italiani ascoltano 20 ore di musica alla settimana (e il mercato discografico vola) - Il rapporto

(Di martedì 21 marzo 2023) Ilitaliano cresce a gonfie vele, anche al di là della media di quello europeo o globale. Lo attesta il Global Music Report di Ifpi (International Federation oh the Phonographic Industry), che fotografa il trend positivo delin tutto il mondo. Se su scala globale la crescita nel 2022 è stata del 9% – con ricavi totali per 26,2 miliardi di dollari – e in Europa del 7,5%, in Italia le case discografiche hanno realizzato una performance anche più significativa, con 370 milioni di euro di fatturato per una crescita annuale dell’11,1%. Ma cosa spinge in particolare il? Certamente lo, che rappresenta ormai oltre i due terzi (66,7%) dei ricavi totali dell’industria: nel 2022 gli abbonamenti ai servizisono cresciuti del 13,7% rispetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisac1986_86 : Tutti pazzi per l'Avvocato. #donnalisi - Nunzio00646407 : RT @mustbecarried: l’atmosfera che si crea alla fine del gf sarà pure noiosa, ma quando si riuniscono tutti insieme a ricordare l’esperienz… - EmanuKant : RT @Antonel38567888: @fabelef @GiovaQuez Tanto avete dato pure ad Agamben del vecchio rincoglionito, tutti quelli che dissentono sono pazzi… - micheladania : RT @BCarazzolo: Questi sono pazzi, miserabili cinici. Tutti quanti #Guerra - PatriziaCirc : RT @BCarazzolo: Questi sono pazzi, miserabili cinici. Tutti quanti #Guerra -

Il mercato discografico italiano cresce a gonfie vele, anche al di là della media di quello europeo o globale. Lo attesta il Global Music Report di Ifpi (International Federation oh the Phonographic ...Per meno di 100 milioni nessuna offerta sarà ascoltata: sul taccuino di De Laurentiis svetta in pole ...Dio è il primo servitore; Lui è il servitore digli uomini, ma non è il servo di nessuno. (... "Questi ragazzi sono! Questo deve pesare cento chili! Devono essere circa 3.000 gradi qui. ...

Charlene di Monaco, tutti pazzi per i suoi occhiali da sole: ecco dove trovarli Grantennis Toscana

Osimhen via da Napoli Soltanto a una condizione, ovvero quella richiesta dal presidente De Laurentiis Osimhen via da Napoli Soltanto a una condizione, ovvero quella richiesta dal presidente De ...Blog Calciomercato.com: Tutti pazzi per Pafundi, ma con l'Udinese ha giocato solo 9 minuti! Non è uno scherzo. Da chi lo paragona a Messi, ad inizio carriera, a Mancini che ...