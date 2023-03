Tutti i segreti del successo del Napoli

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 marzo 2023) Se riavvolgessimo il nastro e tornassimo ai blocchi di partenza del campionato 2022-2023 ilnon era certamente considerato come pretendente numero uno per la conquista dello scudetto con le principali agenzie di scommesse che accreditavano il club partenopeo come quarta favorita dopo Juventus, Inter e Milan. La stagione precedente, chiusa con il 3° posto (ed annessa qualificazione Champions) aveva lasciato qualche rammarico in quanto fino a poche giornate dal termine ilera ancora in lotta con Milan ed Inter per la conquista del titolo, finito poi ai rossoneri. Sullo sfondo un prospettato e fisiologico rinnovamento della rosa con alcuni calciatori chiave arrivati a fine ciclo e destinati a cambiare aria; Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens ed Insigne surappresentavano veri punti di riferimento sul rettangolo di gioco e ...