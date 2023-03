“Tutti a dieta”: riprendono gli appuntamenti in Cilento del programma promosso da ASL Salerno (Di martedì 21 marzo 2023) riprendono gli appuntamenti nell’Area Interna del Cilento del programma “Tutti a dieta” UOSD Promozione della Salute – ASL Salerno Il Prossimo appuntamento rivolto alle Associazioni di categoria, agli operatori economici e della filiera agroalimentare e turistica del territorio è previsto per il 24 marzo alle ore 18.00, presso Aula Polifunzionale del Comune di Castel San Lorenza, via Vigna della Corte “Tutti a dieta” è un progetto di governance locale multilivello, basato su un approccio di sistema integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, gestito dall?UOSD Promozione della Salute – ASL Salerno. Il programma è inserito nell’Accordo di programma Quadro (APQ) ... Leggi su zon (Di martedì 21 marzo 2023)glinell’Area Interna deldel” UOSD Promozione della Salute – ASLIl Prossimo appuntamento rivolto alle Associazioni di categoria, agli operatori economici e della filiera agroalimentare e turistica del territorio è previsto per il 24 marzo alle ore 18.00, presso Aula Polifunzionale del Comune di Castel San Lorenza, via Vigna della Corte “” è un progetto di governance locale multilivello, basato su un approccio di sistema integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, gestito dall?UOSD Promozione della Salute – ASL. Ilè inserito nell’Accordo diQuadro (APQ) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaSalerno : Il Prossimo appuntamento rivolto alle Associazioni di categoria, agli operatori economici e della filiera agroalime… - armandi_rita : @Fanari_Mary Ho ci mettiamo tutti ha dieta ho non la fa nessuno - armandi_rita : @GiuliaAbbatant3 Una pura coincidenza tutti ha dieta - Chiara48330755 : @RaiRadio2 @antonellodose @PrestaMarco Colta in flagrante!?? ma i falchi aspettano una distrazione…sono a dieta cronica tutti e due???????????? - Fireboy99_ : @ZuccherinoBale Non è una dieta Simò, solo posso mangiare una cosa ricca a colazione una volta a settimana, non tut… -