Tutta La Voglia Di Vivere è il nuovo singolo di Fabrizio Moro dal prossimo album

Il nuovo singolo di Fabrizio Moro è Tutta La Voglia Di Vivere, un'altra anticipazione dell'album che verrà e di cui il cantautore romano ha recentemente annunciato la chiusura definitiva. Per i fan più attenti il brano è già stato eseguito dall'artista nella data zero del suo tour Live 2023 Racconti Unplugged a Orvieto, presso il Teatro Mancinelli, il 17 marzo. Adesso Tutta La Voglia Di Vivere diventerà un singolo in uscita venerdì 24 marzo. Il nuovo singolo di Fabrizio Moro è già disponibile in pre-save e pre-add. L'ultimo album di Fabrizio Moro è Figli Di ...

