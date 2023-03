Turismo lento e sostenibile, tra sagre di qualità e l’Italia più vera: torna l’Agri e Slow Travel Expo (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Un nuovo Turismo, lento e sostenibile, emozionale e di scoperta. Agri e Slow Travel Expo, la Fiera dei territori, ritorna da 30 marzo al 2 aprile 2023 alla Fiera di Bergamo. Giunto all’ottava edizione, il salone internazionale del Turismo Slow, active, outdoor e sostenibile, intende far scoprire i territori, non come semplici mete, ma come esperienze autentiche e immersive, dall’arrivo alla partenza. Destinazioni che si promuovono attraverso la natura, l’arte, la cultura, le tradizioni e cammini, trekking, itinerari in bicicletta, vie d’acqua e percorsi spirituali. Agri e Slow Travel Expo aprirà il 30 marzo e la mattina del 31 marzo 2023 per gli operatori di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Un nuovo, emozionale e di scoperta. Agri e, la Fiera dei territori, rida 30 marzo al 2 aprile 2023 alla Fiera di Bergamo. Giunto all’ottava edizione, il salone internazionale del, active, outdoor e, intende far scoprire i territori, non come semplici mete, ma come esperienze autentiche e immersive, dall’arrivo alla partenza. Destinazioni che si promuovono attraverso la natura, l’arte, la cultura, le tradizioni e cammini, trekking, itinerari in bicicletta, vie d’acqua e percorsi spirituali. Agri eaprirà il 30 marzo e la mattina del 31 marzo 2023 per gli operatori di ...

