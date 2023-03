Tumore del colon-retto in aumento tra i giovani: sette italiani su dieci non fanno i controlli (gratuiti) (Di martedì 21 marzo 2023) Oltre 48 mila nuove diagnosi nel 2022: il 90% si potrebbe prevenire con il test Sof di screening (offerto ogni due anni ai 50-69enni), ma accetta l'invito della Asl solo il 45% dei cittadini al Nord, il 31% al Centro e il 10% al Sud Leggi su corriere (Di martedì 21 marzo 2023) Oltre 48 mila nuove diagnosi nel 2022: il 90% si potrebbe prevenire con il test Sof di screening (offerto ogni due anni ai 50-69enni), ma accetta l'invito della Asl solo il 45% dei cittadini al Nord, il 31% al Centro e il 10% al Sud

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Martina Navratilova ha sconfitto il cancro: 'Avevo paura di non vedere il prossimo Natale' La leggenda del tennis a… - AleStonata : OGNUNO DECIDE COME VIVERE IL SUO CAZZO DI CANCRO COME VUOLE,OK? Addirittura adesso fanno i 'sommelier della malatt… - ledicoladelsud : Tumore del pancreas, al “Giovanni Paolo II” un ambulatorio per la sorveglianza di persone ad alto rischio - Kikka57847350 : @ChiranAngelgela @nelloscavo @rubio_chef @Avvenire_Nei @ilmanifesto Ma non è mica Rubio il problema della Palestina… - stefanospidy : Tumore del colon-retto, aumentano i casi. Ma sette italiani su dieci non fanno i controlli -