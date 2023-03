Trump | slitta a domani il Gran Giurì Il legale | sarà guerra senza quartiere

(Di martedì 21 marzo 2023) E’ stata convocata perla nuova riunione deld jury che sta valutando le accuse mosse contro l’ex-presidente degli Stati Uniti, Donaldnell’ambito dell’inchiesta dei 130mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels per pagare il silenzio della donna sulla relazione che avrebbe avuto nel 2006 con il tycoon. E’ improbabile, dunque, che Donaldvenga incriminato oggi a New York, come aveva annunciato lo stesso ex-presidente nell’ormai famoso post di sabato in cui chiedeva ai suoi sostenitori di mobilitarsi contro il suo arresto. “Possono fare quello che vogliono, ma a questo punto”, annuncia l’avvocato di Donaldpromettendo di dare battaglia se l‘ex-presidente verrà veramente ...

La decisione della Procura di Manhattan sul possibile arrestoa domani: ma i guai dell'ex presidente Usa ricompattano i repubblicani. L'offensiva non è finita: in Georgia vogliono il tycoon alla sbarra per estorsione e associazione per delinquere.La decisione della Procura di Manhattan sul possibile arrestoa domani: ma i guai dell'ex presidente Usa ricompattano i repubblicani. L'offensiva non è finita: in Georgia vogliono il tycoon alla sbarra per estorsione e associazione per delinquere.

Trump, slitta a domani il Gran Giurì. Il legale: sarà guerra senza ... Secolo d'Italia

Al centro dell'indagine federale c'è un prestito ricevuto dalla società del tycoon che potrebbe avere provenienza illecita.