Trump, l’ora della verità: l’ex presidente rischia l’arresto (Di martedì 21 marzo 2023) Sale l’attesa in tutta l’America per la possibile incriminazione di Donald Trump circa il silenzio che avrebbe ‘comprato’ alla pornostar Stormy Daniels perché tacesse sulla loro relazione nel corso della campagna elettorale del 2016. A New York il sindaco, Eric Adams, si dice “fiducioso” nel fatto che la città sia pronta a ogni protesta collegata alla decisione della Corte che arriverà nelle prossime ore. La scorsa settimana lo stesso Trump aveva preannunciato il proprio arresto per la giornata di oggi, 21 marzo, invitando i sostenitori a manifestare. “Stiamo monitorando i commenti sui social media, la polizia sta svolgendo il suo normale ruolo nel garantire che non vi siano azioni inappropriate in città“, ha detto il sindaco democratico. Manifestanti fuori dal tribunale di New York prima della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 marzo 2023) Sale l’attesa in tutta l’America per la possibile incriminazione di Donaldcirca il silenzio che avrebbe ‘comprato’ alla pornostar Stormy Daniels perché tacesse sulla loro relazione nel corsocampagna elettorale del 2016. A New York il sindaco, Eric Adams, si dice “fiducioso” nel fatto che la città sia pronta a ogni protesta collegata alla decisioneCorte che arriverà nelle prossime ore. La scorsa settimana lo stessoaveva preannunciato il proprio arresto per la giornata di oggi, 21 marzo, invitando i sostenitori a manifestare. “Stiamo monitorando i commenti sui social media, la polizia sta svolgendo il suo normale ruolo nel garantire che non vi siano azioni inappropriate in città“, ha detto il sindaco democratico. Manifestanti fuori dal tribunale di New York prima...

