Trump e l'incriminazione per i soldi alla pornostar. Media: 'Questione di ore' (Di martedì 21 marzo 2023) Intanto il tribunale è blindato. Mentre il testimone Costello accusa Cohen: pagò di tasca sua. La furia di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Intanto il tribunale è blindato. Mentre il testimone Costello accusa Cohen: pagò di tasca sua. La furia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : A tutti gli agenti della polizia di New York è stato ordinato di indossare le loro uniformi a partire dalle 7 del m… - NicolaPorro : 'Incriminazione solo politica, legalmente non regge. Ma politicamente lo favorisce o lo azzoppa? Intanto, documenta… - putino : Alla Corte Criminale di Manhattan si stanno installando delle barriere protettive in vista delle proteste che potre… - ILMARCHESE__ : RT @LadyAfro17: 20 marzo 2023 LA PELOSA E IL MARITO PAUL 'MARTELLO' SONO ARRIVATI A NY PER ASSISTERE ALLA PRESUNTA INCRIMINAZIONE DI TRUMP… - Yojmto : RT @putino: A tutti gli agenti della polizia di New York è stato ordinato di indossare le loro uniformi a partire dalle 7 del mattino ora d… -