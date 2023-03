Troppo sicuri e troppo esposti: i bambini sono sicuri online? (Di martedì 21 marzo 2023) Una ricerca Kaspersky sulla sicurezza online dei bambini in Europa ha rilevato che il 72% dei giovani intervistati non è in grado di identificare uno o più tentativi di phishing e non sa distinguere un’email fasulla da una... Leggi su today (Di martedì 21 marzo 2023) Una ricerca Kaspersky sulla sicurezzadeiin Europa ha rilevato che il 72% dei giovani intervistati non è in grado di identificare uno o più tentativi di phishing e non sa distinguere un’email fasulla da una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _non_io : @1976Lis L'ho pensato anche io, quando si è troppo sicuri si commettono errori - UBrignone : RT @MilanoFinanza: Giovanni Lombardi (@illimitybank): «Siamo così sicuri che una tecnologia così energivora come la blockchain non abbia co… - Fra210993 : @FrenckCoppola @cryptocom Guarda binance uguale 0.25 fino a 0.01 btc una miseria l importante che sono sicuri al mo… - MilanoFinanza : Giovanni Lombardi (@illimitybank): «Siamo così sicuri che una tecnologia così energivora come la blockchain non abb… - cri92637624 : @narc_pat_cov Che gente cattiva troppo sicuri di essere arrivati a cattiveria sicuramente ????????????forza Nikita ?????? -