TRIPLO SUCCESSO NEI DERBY CON LA TRIESTINA PER U17 | U15 E U14 | PARI PER U16 E U19F

(Di martedì 21 marzo 2023) PRIMAVERA: Brescia-Pordenone 3-1 (Matiello) UNDER 19 femminile: riposo UNDER 17: Pordenone-4-0 (Chiccaro, Reschiotto, Tesser, Doratiotto) UNDER 17 femminile: Pordenone-Trento 2-2 (Desiati, Cecco) UNDER 16: Pordenone-Mantova 1-1 (Del Piero) UNDER 15: Pordenone-4-1 (Furlan M. 2, Berti, Zanfagnin) UNDER 15 femminile: Sarego-Pordenone 6-1 UNDER 14: Pordenone-7-1 (Gjeci 5, Zanatta 2) Powered by WPeMatico L'articoloNEICON LAPER U17, U15 E U14PER U16 Eproviene da Udine20.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: TRIPLO SUCCESSO NEI DERBY CON LA TRIESTINA PER U17, U15 E U14 ???? Tutti i risultati del weekend su sito e App ?? https:… - PordenoneCalcio : TRIPLO SUCCESSO NEI DERBY CON LA TRIESTINA PER U17, U15 E U14 ???? Tutti i risultati del weekend su sito e App ??… - GuitarDaniele : Tu riportami yang in senso orario e non come per magia,... ma per il simbolo che ho sul polso sinistro avrai il… - poverainter : @gippu1 È mai successo che in un triplo andata e ritorno, quindi 6 match, 3 squadre italiane abbiano subito zero go… - tarkonte : 5/8 Costi dei materiali Abbiamo visto cosa è successo con il 110%. Aumenti dei materiali del doppio o del triplo. A… -

...958 le Twin si prendono una vittoria d'autorità contro Arona Basket e centrano il secondo...cambio per le ospiti, ma la storia non cambia, Bassano assiste Bonetto dopo rimbalzo ......958 le Twin si prendono una vittoria d'autorità contro Arona Basket e centrano il secondo...cambio per le ospiti, ma la storia non cambia, Bassano assiste Bonetto dopo rimbalzo ...Un altro chiaro esempio è Ludovica , che oggi è popolare più deldi 24 anni fa. Allora solo ... e magari come altri tornerà popolare dopo alcuni decenni, come, per esempio, a Beatrice , ...

Oro. Perché questa volta potrebbe rompere quota 2000 dollari Investing.com Italia

Per Tommaso Paradiso tour 2023 nei palazzetti: le tappe di Tommy 2023 con i concerti a novembre-dicembre a Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano, Catania e Torino.Il Catanzaro torna in B, Iemmello: 'Una rivincita. Io catanzarese sentivo il triplo della pressione' “Giocare al Catanzaro da catanzarese mi da il triplo della pressione perché gioco per la squadra de ...